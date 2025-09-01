Fiorentina-Napoli: possibile cambio di orario del match. Le ragioni dietro questa ipotesi

C'è preoccupazione intorno a Fiorentina-Napoli e ci sono problemi di ordine pubblico che devono essere evitati. Tutto parte dal fatto che lo stadio Artemio Franchi è un cantiere e la capienza del settore ospiti è davvero limitata.

Cambio d'orario?

Secondo quanto riportato da Il Mattino addirittura potrebbe anche cambiare l'orario del match; ad oggi l'incontro è stato programmato per sabato 13 settembre alle ore 20.45. Non si esclude che possa anche essere chiesto alla Lega Calcio l'anticipo pomeridiano dell'incontro.

Biglietto cancellato e denuncia per chi elude i divieti

Non solo, il Viminale proverà a limitare l'esodo dalla Campania. Il settore ospiti resterà aperto ai tifosi del Napoli con la tessera del club azzurro residenti nel resto d'Italia. Il ministero dell'Interno lascia intendere che chiunque riuscirà a eludere i divieti, potrebbe ritrovarsi con il biglietto cancellato all'ultimo secondo e una denuncia.