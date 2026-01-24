Riecco il dramma Fiorentina, sconfitta sanguinosa e il Cagliari si allontana. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Era l'occasione per arrivare a ridosso di tante squadre, a partire proprio dal Cagliari e invece la Fiorentina si è risvegliata… Fiorentina. Prima sconfitta del 2026 dopo quattro risultati utili consecutivi ma pesantissima perché i sardi si allontanano a +8: le reti di Kılıçsoy e Palestra condannano la squadra di Vanoli, tenuta in vita dalla zampata di Brescianini.

Stasera la sfida tra Lecce e Lazio, in caso di punti dei salentini la Fiorentina ricadrebbe in zona retrocessione.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Inter 52, Milan 46, Napoli 43, Roma 42, Como 40, Juventus 39, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Cagliari 25, Sassuolo 23, Torino 23, Parma 23, Cremonese 23, Genoa 20, Fiorentina 17, Lecce 17, Pisa 14, Verona 14.