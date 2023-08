Un nome in meno per la nuova difesa di Italiano. Gasperini ha vinto la corsa per un centrale del Verona

Accostato spesso anche alla Fiorentina, alla fine il difensore del Verona Isak Hien approderà all’Atalanta.

Come riporta Tuttosport, infatti, lo svedese ha voluto con forza l’approdo in nerazzurro, tanto da declinare diverse altre proposte che aveva ricevuto. L’Atalanta ha trovato l’accordo per 10 milioni di euro più bonus.

Al calciatore un ingaggio da 1,3 milioni a stagione e un contratto di quattro anni. Gasperini, dopo Kolasinac, ha un nuovo centrale, rivelazione dell'ultima Serie A. La Fiorentina, adesso, dovrà necessariamente virare su altri profili.