Un addio necessario. Ecco perché la Fiorentina ha deciso di cedere Gudmundsson

Albert Gudmundsson sta per diventare un nuovo giocatore della Lazio. La Fiorentina in queste ultime ore ha accelerato in maniera improvvisa per la sua cessione, ma l'idea di un addio è nell'aria da tempo.

Un addio necessario

L'islandese fa parte di quel gruppo di giocatori delle scorse stagioni che Paratici ha quasi completamente smantellato. Ma alla base della scelta di cederlo c'era anche la necessità di alleggerirsi di un altro ingaggio pesante, da oltre 2,8 milioni lordi.

Cambio

Con il suo approdo alla Lazio la Fiorentina ha potuto così chiudere per Pedro Gonçalves, in arrivo dallo Sporting CP per prendere il suo posto in rosa.