Il laterale della Fiorentina Robin Gosens è intervenuto prima della gara contro il Bologna per commentare lo stato di forma della squadra viola.

"Dobbiamo essere compatti"

Gosens ha dichiarato: "Se giochi a certi livelli la pressione c'è sempre. Ci stiamo rendendo conto che siamo in un momento complicato. Giovedì abbiamo visto una Fiorentina dominante, ottima partita, siamo stati compatti. Dobbiamo mettere in campo questa compattezza, sono sicuro che stasera proseguiremo su questo percorso iniziato giovedì".

“Ultimi per tiri in porta? Ci è mancata convizione"

E alla domanda sul perché la Fiorentina è ultima per tiri in porta ha risposto: “Se questa era una risposta facile lo avevamo già messo in campo, ci è mancata un po' di convinzione. Abbiamo lavorato duro anche su questo aspetto. Possiamo mettere in difficoltà ogni avversario”.