Il Sassuolo fa il colpo in Friuli e si avvicina all'Europa. Nel finale ci va vicino anche Nzola. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
La domenica di Serie A si apre col lunch match delle 12.30: al Bluenergy Stadium il Sassuolo fa il colpo esterno e va a vincere contro l'Udinese per 1-2.
La partita
Match che si sblocca dopo appena 10 minuti grazie a una bella incursione di Solet che, già in rete la scorsa giornata, trova un altro centro beffando Muric con un tiro tutt'altro che irresistibile al termine di uno slalom tra la difesa neroverde. La risposta del Sassuolo è convinta, anche se tarda: bastano due minuti di fuoco, tra il 56' e il 58', per ribaltare completamente la partita. Prima ci pensa Laurienté, che sfrutta al massimo la bella sponda di Pinamonti e batte Okoye con un rigore in movimento; poi tocca proprio alla punta firmare il sorpasso con un bel colpo di testa da distanza ravvicinata. Nel finale ci va vicino Nzola, che però colpisce solo il palo: finisce quindi 1-2 per gli uomini di Grosso.
La classifica
Inter 61, Milan 53*, Napoli 49, Juventus 46, Roma 46, Atalanta 42, Como 41*, Lazio 33, Udinese 32, Sassuolo 32, Bologna 30, Cagliari 28, Torino 27, Parma 26, Cremonese 23, Genoa 23, Lecce 21, Fiorentina 21, Pisa 15, Verona 15.
*Una partita da recuperare