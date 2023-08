Sull'inizio di stagione della Fiorentina, ha parlato anche Fabio Bazzani, ex attaccante e commentatore. Ecco le sue parole a Radio Bruno Toscana: “Il problema della Fiorentina è che questa squadra, ogni tanto, cala troppo di intensità mentale e di concentrazione. Così si lasciano punti per strada evitabili, come successo contro il Lecce”.

E aggiunge: “Ti mangi le mani per quanto si è visto in campo, perché nel primo tempo domenica la squadra era in totale controllo. In Serie A non hai mai fatto il massimo: alla prima occasione utile, puoi essere colto di sorpresa. Il problema della Viola è che spesso si specchia, nonostante una grande intensità mostrata".