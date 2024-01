Il tema stadio all'ordine del giorno

Il professore di diritto pubblico all'Università di Firenze e grande tifoso della Fiorentina Carlo Fusaro, ha parlato del tema stadio al Corriere Fiorentino. Queste le sue parole nell'intervista concessa al quotidiano: “L'amministrazione uscente dovrà rendere conto agli elettori della situazione dello stadio quando i lavori saranno appena iniziati, viste le imminenti elezioni, per questo probabilmente il PD, partito di maggioranza, raccoglierà più svantaggi che vantaggi dovuto alla ristrutturazione del Franchi”.

‘Non mi è piaciuto il comportamento di Barone'

“Da tifoso della Fiorentina mi diverto come non facevo da tempo. Non ho alcun pregiudizio sotto il piano politico, inoltre capisco bene che Commisso da imprenditore faccia un bel lavoro. Ma di recente non mi è piaciuto il comportamento del direttore generale (Joe Barone ndr) che sembrava volesse sollevare una fetta di tifo contro chi amministra. Non mi è sembrato corretto. Sembra che la Fiorentina voglia trattare avendo sempre il coltello dalla parte del manico”.