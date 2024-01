Commisso is coming to town: il presidente della Fiorentina pronto a tornare dopo la chiusura del mercato

Poco più di una settimana e anche il mercato invernale chiuderà i battenti in Serie A. Per la Fiorentina, ad oggi, il solo acquisto di Faraoni e l'impressione - stando alle ultime parole di Barone - che verrà fatto poco altro. Chissà se sul tema rilascerà qualche dichiarazione anche il presidente Rocco Commisso, ormai prossimo al ritorno in città.

Rocco is coming to town

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, infatti, Commisso tornerà a Firenze tra una decina di giorni o poco più, indicativamente tra l'inizio e la metà di febbraio. La Fiorentina si prepara dunque a riaccogliere il suo presidente, in un momento della stagione che sarà fondamentale per la corsa all'Europa in campionato e in vista degli ottavi di Conference League.