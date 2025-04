Corriere Fiorentino: Tre motivi per credere alla Champions

Il Corriere Fiorentino in edicola stamani dedica ampio spazio alle vicende di casa Fiorentina.

Prima pagina

Il titolo principale della copertina del quotidiano locale è: “Lo scatto decisivo”, con il sottotitolo “Dopo il ciclo di ferro il calendario regala una chance per accelerare. Ecco perché la Fiorentina può crederci. E giovedì c'è la Conference".

Pagina 2

Nella seconda pagina il Corriere riprende il titolo della copertina scrivendo: “Tre motivi per crederci” approfondendo nel sommario “Il calendario, il gioco ritrovato, la qualità di Kean e compagni: così i viola sono tornati a puntare la Champions. E i numeri confermano la crescita".

Pagine 3-4

Il quotidiano a pagina 3 rivela lo stato della trattativa fra la Fiorentina e De Gea per la sua permanenza in viola: “De Gea applausi e rinnovo. Commisso prepara l'offerta per trattenerlo a Firenze”. In taglio basso si trova un articolo sulla primavera viola “K.O. a Verona, Galloppa in crisi”. Nella pagina seguente il Corriere Fiorentino analizza il prossimo avversario della Fiorentina in Conference League “Uno stadio gioiello e storia centenaria: i segreti del Celje , sorpresa d’Europa”.