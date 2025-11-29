Si interroga sulle sorti della posizione da play La Gazzetta dello Sport, in merito alla Fiorentina: tra i possibili elementi di cambiamento potrebbe esserci anche quella zona lì. Da un lato infatti c'è un Fagioli che non è mai stato adatto al ruolo, dall'altro Nicolussi Caviglia che da quando è arrivato a Firenze ha fatto solo fatica.

Vanoli per altro l'ha citato direttamente dopo la sconfitta con l'Aek Atene e l'aveva già fatto in precedenza: sintomo di una considerazione non proprio positiva nei suoi confronti. La Fiorentina di fatto è (anche) senza play e potrebbe scegliere di rinunciare del tutto al ruolo in prospettiva futura.