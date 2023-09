Amichevole in famiglia per la Fiorentina al Viola Park questa mattina: arrivano indicazioni sugli (ex) infortunati

Come mostrato dalle foto pubblicate sui profili social della Fiorentina, la squadra di Vincenzo Italiano questa mattina è scesa in campo al Viola Park contro la Primavera di Daniele Galloppa per un allenamento congiunto.

La Prima squadra prepara la gara contro l'Atalanta, mentre per i giovani viola alla ripresa affronteranno l'Inter tra una settimana. Tra i giocatori coinvolti nella partita anche Jonathan Ikoné e Antonin Barak, a confermare il buono stato fisico dei due viola viola, che dovrebbero rientrare tra i convocati per la gara contro la Dea.