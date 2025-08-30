Non solo Diao: Fabregas rischia di perdere un altro titolare per la sfida contro la Fiorentina. Un difensore esce per infortunio contro il Bologna

Si sta disputando Bologna-Como, gara valevole per la seconda giornata di Serie A: non arrivano buone notizie dal campo per Fabregas, che fra tre settimane affronterà la Fiorentina.

Dopo la sosta per le Nazionali, infatti, la Serie A ripartirà nel weekend del 13-14 settembre: in quello successivo, vale a dire la quarta giornata, la Fiorentina ospiterà il Como e Fabregas dovrà probabilmente fare a meno di Van der Brempt. Il terzino destro belga classe 2002 ha raccolto 20 presenze lo scorso campionato, ed è partito titolare in entrambe le uscite dei lariani in questa Serie A, ma è stato costretto al cambio per infortunio muscolare al 25° della sfida del Dall'Ara: in attesa di aggiornamenti, è in dubbio per la sfida contro la Fiorentina.