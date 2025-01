Una Man per uscire dalla crisi? Con un Colpani così, l'investimento in attacco diventa d'obbligo

Una volta capito che Luiz Henrique era inarrivabile, la Fiorentina ha deciso di puntare tutte le proprie fiches su Dennis Man, talentuoso numero 10 del Parma, seppur non giovanissimo. E' un nome che stuzzica solo in parte l'appetito dei tifosi viola, consci che alla squadra di Palladino serve ben altro per uscire da questa crisi. Tuttavia, l'innesto di Man sarebbe un inizio.

Un altro numero 10 per la Fiorentina

Così come tutto il Parma, anche il rumeno era partito forte in questa stagione, arrivando al gol quando le cose andavano per il meglio. Poi i naturali problemi di una neopromossa hanno preso il sopravvento, coinvolgendolo in una spirale di cattivi risultati e prestazioni non proprio da numero dieci. La Fiorentina il ‘10' ce lo avrebbe - purtroppo ad oggi va usato il condizionale - già in casa con Gudmundsson, ma un esterno d'attacco serve come il pane a Palladino. Folorunsho con il Torino è stato impiegato sull'out di sinistra, in quella posizione che Bove occupava a meraviglia, ma il tecnico, in bilico sulla panchina gigliata, potrebbe pensare di adoperarlo a centrocampo. Sfruttando così la sua importante struttura fisica.

Una Man per l'attacco

Ecco che si libererebbe di nuovo un posto sulla corsia mancina, anche se il posto di Colpani a destra dovrebbe essere tutt'altro che certo. Sulla carta… Man conosce il campionato italiano, nonostante vi sia tornato soltanto in questa stagione: nazionale rumeno, ha le carte in regola per fare bene anche in una squadra che ha ambizioni più alte della salvezza. Il Parma, con una quindicina di milioni in tasca, potrebbe accontentarsi, così la Fiorentina depennerebbe il ruolo di esterno d'attacco anche per questa sessione di mercato. Con tutti i guai che restano nel resto della squadra, dalla difesa alla mediana.