Il Cagliari cerca un trequartista: uno è un ex Fiorentina, l'altro un obiettivo di Pradè

Se Yerry Mina ha confermato la permanenza a Cagliari, sulla lista dei partenti ci sono Marin e Lapadula per questioni di monte ingaggi.

Gaetano o Bonaventura per il Cagliari

Il sodalizio sardo lavora invece per rinforzare la trequarti. In attesa che il Napoli dia via libera per il ritorno di Gianluca Gaetano, profilo che piaceva anche alla Fiorentina, il Cagliari ha sondato la suggestione Bonaventura, assicura Cagliaripad.

Jack accetterà la Sardegna?

Calciatore d’esperienza, è attualmente svincolato dopo aver giocato quattro anni nella Fiorentina. Le parti si risentiranno nel corso dei prossimi giorni per capire se ci sia uno spiraglio per la trattativa. Jack in Italia piace anche al Como.