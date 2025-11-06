La Gazzetta dello Sport: Vanoli, ci vediamo contro la Juventus
Due le pagine sulla Fiorentina che troviamo stamani su La Gazzetta dello Sport.
Pagina 32
Il titolone è: “Fiorentina su due fronti”. E ancora: “Galloppa ci prova con il Mainz Ma la Viola cambia”. Sommario: “Ultima in Italia, capolista in Conference si riparte dall'Europa in attesa del nuovo tecnico”.
Pagina 33
Qui leggiamo: “Vanoli in panchina per il dopo Pioli Debutto alla ripresa contro la Juve”. Sommario: “Da risolvere alcuni problemi burocratici. Col Genoa la squadra può essere diretta ancora da Galloppa”.
