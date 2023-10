A Radio Serie A ha parlato il cantante e noto tifoso viola Marco Masini, raccontando anche un simpatico aneddoto sulla sua fede: “Mi ricordo che ero in Puglia e la Fiorentina giocava in Europa League. Inizialmente spostai l'inizio del concerto di un'ora e 45 minuti e già la gente era arrabbiata. Caso vuole che quella gara va avanti ai supplementari e poi ai rigiri. Alla fine la perdemmo e entrai a cantare con tre ore di ritardo. Le persone erano arrabbiate, ma con qualche battuta tutto andò per il meglio”

E ancora: “Non credo che la Fiorentina possa puntare alle prime quattro posizioni. Vedo tre o quattro squadre nettamente superiori. Formazioni come l'Atalanta e le romane torneranno a fare bene”