Massimo Basile, giornalista e tifoso della Fiorentina, ha commentato con un post sul proprio profilo Facebook le voci di mercato che riguardano la squadra viola e la volontà di alcuni elementi della rosa di cambiare aria già a gennaio.

L'ipotesi di Basile

“Stranamente a Firenze escono i nomi di chi vuole andarsene e, guarda un po’, sono proprio quelli che hanno mercato. Chi le fa uscire? I giocatori? Dubito. Gli agenti? Non conviene loro. Chi ha interesse a ricavarci soldi. Così una volta ceduti e preso il cheeeesh riceveranno anche gli applausi della gente. Perché alla fine contano solo i soldi. E voi siete i soliti pesciolini rossi del laghetto artificiale, che abboccano a tutto. Con Vlahovic ci provarono a ottobre a mettergli la piazza contro per cederlo e quello rispose con tredici gol. È probabile che vogliano andarsene in molti, ma i nomi dei più modesti non circolano perché rischi di bruciarteli e poi tenerteli sul groppone”.

E se così non fosse…

“Se non è così, allora mi aspetto che la società dica: qui non parte nessuno. Voi ci avete messo in questa situazione e voi ci tirate fuori. A meno che non venga uno come Giuntoli e rifondi tutto. Ma deve essere un uomo di calcio a decidere, e quello non c’è da anni”.