Basile: "Stranamente i giocatori che vogliono andare via sono anche quelli con più mercato. Voci messe in giro da chi vuol guadagnare. Ci provarono anche con Vlahovic. Se così non fosse..."
Massimo Basile, giornalista e tifoso della Fiorentina, ha commentato con un post sul proprio profilo Facebook le voci di mercato che riguardano la squadra viola e la volontà di alcuni elementi della rosa di cambiare aria già a gennaio.
L'ipotesi di Basile
“Stranamente a Firenze escono i nomi di chi vuole andarsene e, guarda un po’, sono proprio quelli che hanno mercato. Chi le fa uscire? I giocatori? Dubito. Gli agenti? Non conviene loro. Chi ha interesse a ricavarci soldi. Così una volta ceduti e preso il cheeeesh riceveranno anche gli applausi della gente. Perché alla fine contano solo i soldi. E voi siete i soliti pesciolini rossi del laghetto artificiale, che abboccano a tutto. Con Vlahovic ci provarono a ottobre a mettergli la piazza contro per cederlo e quello rispose con tredici gol. È probabile che vogliano andarsene in molti, ma i nomi dei più modesti non circolano perché rischi di bruciarteli e poi tenerteli sul groppone”.
E se così non fosse…
“Se non è così, allora mi aspetto che la società dica: qui non parte nessuno. Voi ci avete messo in questa situazione e voi ci tirate fuori. A meno che non venga uno come Giuntoli e rifondi tutto. Ma deve essere un uomo di calcio a decidere, e quello non c’è da anni”.