Amoruso: "Per dare una mano a Kayode io punterei su Quarta e Maxime Lopez. Contro il Frosinone occhio a Cheddira, non è un bomber, ma..."

A Radio Bruno l'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato della prossima partita contro il Frosinone e dell'infortunio di Dodo, con i possibili sostituti del brasiliano. Queste le sue parole: "Kayode ha 19 anni, quindi credo non abbia problemi a giocare diverse partite in pochi giorni. Ma per dargli una mano opterei per Quarta, che ha le caratteristiche per giocare largo a destra. Oppure un altro che secondo me potrebbe fare bene è Maxime Lopez, che ha una grande corsa ed è un martello. Aspettando ovviamente il rientro di Pierozzi.

Non ci è andata malissimo a livello di calndario in campionato. Il Frosinone corre tanto e bene, rispecchia un po' il gioco dell’allenatore. Non mi aspetto una formazione laziale che farà le barricate. Cheddira non è un bomber, ma è veramente molto fastidioso per un difensore. Servirà accortezza. La Fiorentina dovrà dimostrare sul campo di essere superiore. Quarta ha bisogno di cominciare bene la partita a livello mentale, ma non è l'unico nella rosa di Italiano".