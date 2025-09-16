Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno, parlando del momento attuale della Fiorentina ed esprimendosi su Pioli e su varie altre tematiche attuali della squadra gigliata.

‘Scelta Dzeko su Lobotka era giusta, ma il giocatore…’

“Bisogna dare tempo a Pioli, il Napoli poi oggi è ingiocabile. Pioli è un allenatore di primissima fascia, ma è in un momento di difficoltà, da cui deve uscire. Ciò che è evidente è che la Fiorentina è senza personalità, manca di aggressività. Non ho capito come giochi questa squadra. Con Italiano, ad esempio, si vedevano carattere e identità. La confusione in campo è evidente, la squadra fatica, mi fido ciecamente di Pioli. Fagioli deve giocare più alto a centrocampo, anche se può agire pure da regista, ma con una squadra che aiuti e supporti. Dzeko era stato scelto col Napoli per schermare Lobotka, era una scelta giusta sul piano strategico, poi è colpa del giocatore se non ha funzionato. Qualcuno forse pensa che Fazzini avrebbe cambiato la partita?”.

‘La difesa a tre viola fa cose inguardabili’

“La Fiorentina ha cercato di prendere Lindelof e provare a vendere Comuzzo e Marì, difensori non adatti al gioco di Pioli. La difesa a tre della Fiorentina fa cose inguardabili, anche sul piano del posizionamento, i giocatori sono troppo lontani tra loro. Dodô sembra un po' svagato, sul piano del gioco di squadra sta mancando. Gioca bene solo quando prova a fare qualcosa individualmente. Il gioco qui non si è ancora visto, ma ho la presunzione di pensare che arriverà, altrimenti sarebbe un fallimento. I giocatori vanno messi in condizione di esprimersi in un contesto adeguato, e finora non si è visto”.