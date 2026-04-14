Ex dirigente della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi si è espresso su varie questioni di casa viola a Radio Bruno, passando in rassegna vari temi, dal campo al tema allenatore, ma non solo.

“La stagione della Fiorentina non è al sicuro matematicamente, ma la vittoria con la Lazio dà una realistica serenità. Il percorso viola negli ultimi mesi è stato assolutamente positivo e ieri è stato premiato. La società sta pensando al futuro ancor da prima che Paratici arrivasse, c’era timore ma si era consapevoli che c’erano le possibilità per salvarsi e l’idea di cosa fare l’anno prossimo. Senza dubbio le decisioni da prendere sono chiare già da tempo, via via che la situazione della Fiorentina è andata migliorando”.

‘Sarà rifondazione, ma Paratici è un professionista d’eccellenza'

“Paratici ha lo spessore e l’esperienza per una rifondazione, che è impegnativa ma attività caratteristica per chi fa questo mestiere. Non ci sono dubbi né paure, Paratici è un grandissimo professionista, d’eccellenza, tra i migliori in Italia, che sarà stimolato per ciò che deve fare. In questo mestiere è bravo chi sbaglia meno. Dovranno essere fatte delle operazioni di un certo tipo a livello finanziario, alcune delle quali anche non positive e per cui tagliarsi il naso, ma è il lavoro di un professionista”.

‘Non so se Vanoli sia nei programmi di Paratici, ma…’

“Vanoli merita un plauso, non solo per l’aspetto sportivo ma anche per come ha saputo superare la grande diffidenza intorno a lui e tutte le critiche all’inizio quando la Fiorentina non andava. È stato tanto a rischio panchina ma è andato avanti, lavorando a testa bassa, non ha mai fatto interviste fuori luogo, anzi. I valori tecnici sapeva di averli, doveva ricompattare il gruppo e ha fatto un grande lavoro. Non so se sia nei programmi di Paratici ma il mondo del calcio ha apprezzato sicuramente il suo lavoro e Vanoli non resterà senza squadra qualora non rimanesse alla Fiorentina”.