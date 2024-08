Nzola vola verso Lens: i dettagli della formula che porterà l'angolano in Francia con una precisazione

Dopo un'annata davvero sotto tono, nonostante un contratto quadriennale in essere con la Fiorentina, l'attaccante classe '96 M'Bala Nzola sta lasciando Firenze, destinazione Francia. L'africano è stato avvistato qualche ora fa in aereo, in partenza verso la nuova tappa.

La formula del trasferimento

L'angolano sarà un nuovo giocatore del Lens, club di Ligue 1 nel quale si trasferirà con la formula del prestito. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto e non obbligo, come riportato stamattina da più di qualche organo di informazione.

Le cifre

1 milione di euro per il prestito, più diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro: questa la dinamica della trattativa con cui Nzola lascerà la Fiorentina.