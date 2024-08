Nzola fa le valigie: Alla Fiorentina ora serve anche un vice Kean

M'Bala Nzola si appresta a fare le valigie per andare a giocare in Francia con il Lens, squadra che tra l'altro, come la Fiorentina, sarà impegnata nella prossima Conference League, sempre se riuscirà a superare l'impegnativo preliminare contro la vincente di Panathinaikos-Ajax.

Ora serve un vice

L'angolano, che se ne va in prestito, costringe però i viola a cercare nel frattempo anche un vice Kean, un giocatore che possa fare da alternativa a quello che sarà, a tutti gli effetti, il centravanti titolare in questa stagione.

Lucca in stand by

A suo tempo una trattativa con l'Udinese per Lorenzo Lucca era stata aperta e tenuta in stand by per tempi migliori dal punto di vista economico.