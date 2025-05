Tanto entusiasmo in casa Liverpool, e non poteva essere altrimenti dopo la vittoria della Premier League 2024/25. I tifosi Reds hanno dedicato un coro anche all'ex giocatore di Fiorentina e Juventus Federico Chiesa, che con la presenza di ieri contro il Chelsea ha raggiunto il numero necessario di partite in Premier per ricevere la medaglia del titolo.

Il nuovo coro menziona anche la Juventus, ex club di Chiesa, palesemente preso in giro dai tifosi inglesi: “Li puoi sentire piangere a Torino - dice il coro - Federico è qui per vincere. Una chiacchierata con Slot (Arne, l'allenatore del Liverpool ndr) e ha detto ”Ciao. Fan***o Juve, sono del Liverpool ora".