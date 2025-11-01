Adani: "Pioli è nervoso, deve trovare la svolta altrimenti bisogna intervenire. Dovrebbe cambiare metodologia di lavoro"

L'ex giocatore della Fiorentina Daniele Adani ha espresso al podcast Viva El Futbol la sua opinione sul tecnico Stefano Pioli alla guida della squadra viola.

“Se Pioli non trova la svolta…”

Adani ha commentato: “Pioli aveva fatto un ciclo virtuoso con il Milan portando la squadra a dei livelli inimmaginabili, ma ora a Firenze ha poco tempo perché deve trovare la svolta. Altrimenti bisogna intervenire e cambiare con Thiago Motta che è uscito come nome, così come Vanoli o De Rossi”.

“Deve cambiare la metodologia”

E ha aggiunto: "Lui in questo momento è molto nervoso e deve cambiare la metodologia di lavoro.”