Seconda consecutiva da titolare per Arthur: il brasiliano non può che portare a braccetto la crescita della Fiorentina

L'assenza prolungata di Arthur ha coinciso con il momento peggiore della Fiorentina e non è verosimilmente un caso: il brasiliano trasforma il volto, la fluidità e l'autorità nel possesso del pallone dei suoi. Due di fila da titolare per lui mancavano da diversi mesi e questa è una delle notizie migliori per Italiano: alla ripresa del classe '96 si legano le ambizioni della Fiorentina. Stasera di fronte a lui ci sarà spesso e volentieri Vlasic, per uno dei temi tattici anticipati da La Nazione.