Luiz Henrique e le sue alternative: La Fiorentina e la ricerca di un esterno offensivo

Sono momenti di stallo quelli che sussistono per Luiz Henrique. La Fiorentina la sua (seconda) mossa l'ha già fatta, alzando l'offerta iniziale fatta al Botafogo e portando la cifra messa sul piatto, tra parte fissa e bonus, a poco oltre i venti milioni di euro. Il club brasiliano però non sembra essersi smosso dalle pretese iniziali e questo nonostante il giocatore abbia aperto alla prospettiva di trasferirsi in Italia.

Per non rimanere con niente in mano, la Fiorentina si sta guardando attorno. Un giocatore monitorato è Dennis Man del Parma.

In casa Monza piace molto Daniel Maldini, che tra l'altro ha anche segnato ai viola sia all'andata che al ritorno. Ha una clausola rescissoria per l'Italia da 12 milioni, ma suddetta clausola scatterà solamente in estate. Difficile che ora i brianzoli, impegnati in una complicata rincorsa salvezza possano privarsi di lui.