Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, ha scritto un commento per il proprio giornale sulla partita pareggiata dalla Fiorentina in casa contro il Genoa.

“Ikone in gol, una rarità”

“Ikone è andato in gol, un evento che vale, in quanto a rarità, a una eclissi totale di sole - sono le parole di Ferrara - Poca roba Belotti, poca roba Nico, trasparente l'ex promessa Sottil, collezionatore di occasioni perse”.

Il confronto tra Italiano e un tifoso del parterre continua

E inoltre: “La sfida tra biraghisti e parisisti è sempre ferma sullo zero a zero e spiega bene il momento difficile di questa squadra, un po' persa e confusa, compreso un allenatore che tiene viva la concentrazione del solito tifoso del parterre col quale non riesce a fare pace”.