Fiorentina, provaci ancora: la telenovela Dodô si riapre. Tentativo per migliorare i rapporti tra entourage e dirigenza

Il terzino della Fiorentina Dodô non attraversa certamente un momento facile, d'altronde come tutti i suoi compagni di squadra visto l'inizio di campionato. Lui in particolare è stato uno dei più chiacchierati negli ultimi mesi, vista la sua situazione contrattuale.

Dodô-Fiorentina: una telenovela. C'è ancora margine?

Prima il rinnovo con la Fiorentina sembrava a un passo, poi a complicare la faccenda si sono messi i rapporti tra dirigenza ed entourage, notevolmente peggiorati fino a bloccare la trattativa. Alla fine il brasiliano è rimasto a Firenze e ha congelato la questione fino a data da destinarsi. Che potrebbe non essere così distante.

Prove di disgelo tra club ed entourage

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, sono in corso prove di disgelo tra la dirigenza della Fiorentina e l'entourage di Dodô. Obiettivo: salvare il rinnovo del contratto fino al 2030, considerati i rapporti del calciatore con il club e con l'ambiente, rimasti tutto sommato buoni.