Fiorentina ed Atalanta pensano a Zaniolo, ma lui si propone alla Juventus

Negli ultimi mesi uno dei nomi accostati maggiormente alla Fiorentina, che quest’estate si troverà a dover rivoluzionare parzialmente l’attuale rosa, è quello di Nicolo Zaniolo. L’ex Roma, adesso di proprietà del Galatasaray, dopo il prestito in Premier League all’Aston Villa farà ritorno in Turchia ma difficilmente per restarci ancora. Il giocatore è determinato a tornare in Italia ed il suo entourage lo ha gia offerto a tante squadre. Nelle ultime ore però il trequartista sarebbe stato offerto anche alla Juventus.

Zaniolo vuole l'Italia e si propone alla Juventus (che non lo vuole)

Come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere di Torino, Zaniolo sarebbe stato proposto proprio al club bianconero: non si tratterebbe della prima volta che il giocatore viene proposto ai bianconeri, ma non è dato al momento sapere se la società bianconera ci stia effettivamente pensando. Una speranza più che una vera e propria trattativa di mercato. E' quella che ha Nicolò Zaniolo. Il fantasista italiano sogna il ritorno nel massimo campionato dopo un anno e mezzo trascorso fra la Turchia e l’Inghilterra.

In Serie A ci sono due squadre che potrebbero far al caso suo

Se la Juve forse è un po troppo, il classe ’99 registra comunque interesse in Serie A, ci sono infatti due squadre che potrebbero davvero puntare su di lui. In primis c’è la Fiorentina, pronta a rinnovare la squadra da affidare al nuovo mister Raffaele Palladino. L’altra è l’Atalanta fresca vincitrice dell’Europa League con Gasperini pronto a rivitalizzare il fantasista.