Giani si lascia travolgere dall'entusiasmo per la Fiorentina: "Scudetto? Inizio a sentire un pizzico di speranza"

Ormai la Fiorentina è a tutti gli effetti una delle sorprese di questo campionato. La classifica fa sognare i tifosi viola: la squadra è seconda a -1 dalla vetta occupata dal Napoli. Sogna anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che non ha mai nascosto la sua fede gigliata.

“Scudetto? Inizio a sentire un po' di speranza”

Nel suo intervento a Rai Radio 1, ritaglia uno spazio per la Fiorentina con molta fiducia: “Si sente molto entusiasmo. Scudetto? Sono così tanto entusiasta che dentro di me comincio a sentire un pizzico di speranza anche per quello”.