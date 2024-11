Braida: "Anche la Fiorentina potrebbe vincere lo Scudetto. Kean? Sta facendo faville, deve continuare così per il bene del calcio italiano"

Ariedo Braida, storico dirigente sportivo, è intervenuto alla Hall of Fame della FIGC, dove ha commentato la lotta al vertice di Serie A ma anche del rendimento incredibile di Kean. A seguire le sue dichiarazioni integrali:

“Anche la Fiorentina può vincere lo Scudetto”

“Finalmente ci sono tante squadre che possono vincere lo Scudetto, anche la Fiorentina. Tutto è possibile per me. Kean è un buonissimo calciatore, sta facendo faville e mi auguro che continui così. Per il bene del calcio italiano speriamo che facciano tanti gol”.

Ancora sul calcio italiano

“Il calcio italiano sta migliorando, anche nelle coppe europee. Vanno però ritrovati calciatori forti mentalmente. Il ritmo è importante, il calcio inglese non fa giocare Chiesa e questo mi fa pensare tanto. Il ritmo e l'aggressività oggi sono fondamentali”.