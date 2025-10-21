Pradè resta fino a fine anno...per poi dire addio alla Fiorentina

Nella giornata di ieri, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rinnovato la sua piena fiducia a tutti, in particolare a dirigenti e allenatore.

Dimissioni paventate ma non presentate

Il direttore sportivo viola, Daniele Pradè, domenica sera aveva paventato anche l'ipotesi dimissioni e aveva espresso responsabilità piena per l'andamento della squadra. Una nottata insonne e piena di (brutti) pensieri non è comunque sfociata in addii o decisioni clamorose. Questo, si legge sul Corriere Fiorentino, per almeno un paio di motivi: la consapevolezza che anche avesse presentato le proprie dimissioni sarebbero state respinte da Commisso. E in questo momento sarebbe irresponsabile abbandonare la barca mentre entra acqua da tutte le parti.

L'epilogo

Quindi, si legge ancora sul quotidiano locale, Pradè resta fino a fine stagione, poi, a meno di clamorose novità, dovrebbe chiudere la sua lunga storia in viola.