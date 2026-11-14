La formazione ufficiale della Fiorentina Femminile: tante conferme in difesa a centrocampo, una novità in attacco

Sono da pochi minuti uscite le formazioni di Fiorentina Femminile - Lazio, gara in programma alle 18 al Viola Park e valida per la 7° giornata della Serie A Femminile

Le scelte di Pinones-Arces

Pinones-Arces schiera le viola con Fiskerstrand tra i pali, protetta in difesa da Bergsvand, Filangeri, Van Der Zanden e Joahansen. Centrocampo a 3 con Cortes in cabina di regia e Severini e Tryggvadottir ai suoi lati. In attacco il tridente Bredgaard-Omarsdottir-Hurtig.

Le formazioni

FIORENTINA: Fiskerstrand, Bergsvand, Filangeri, Van der Zanden, Joahansen, Cortes, Severini, Bredgaard, Tryggvadottir, Hurtig, Omarsdottir.

LAZIO: Freeman, Consolini, Connolly, Martin Queralt, Camacho, Portales, Zanoli, Le Mouel, Sciabica, Zannini, Ngueleu.