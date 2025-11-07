Corriere dello Sport-Stadio: La Viola gioca nel terrore
La scritta “Ricominciamo” campeggia a caratteri cubitali sulla prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio, che continua poi scrivendo: ”Chiusa la fase Pioli, la viola passa a Vanoli".
Pagine 18-19
Il Corriere sintetizza la prestazione della squadra viola scrivendo: “Fiorentina indifendibile” e ancora “Avanti con Sohm. Quattro gol falliti e i soliti blackout. Festa Mainz”. Di spalla l'editoriale di Polverosi dal titolo: “Giocare nel terrore”
Pagine 20-21
Il quotidiano riporta poi le parole dei protagonisti al termine del match: “Viola spaventata. Una mazzata, non sentiamo il pericolo”. Il Corriere termina poi parlando del futuro prossimo dei gigliati: “Vanoli, il giorno”.
