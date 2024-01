L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, intervistato da DAZN dopo la sconfitta contro il Sassuolo ha detto: “Primo tempo non bello, andavamo piano, sotto ritmo e abbiamo creato pochissimo e non mi è piaciuto. Poi nel secondo tempo si è ribaltato tutto, siamo arrivati molte volte sotto la loro porta. Peccato perché potevano arrivare punti importanti per la nostra già bella classifica, concludiamo con un quarto posto, ma nel secondo tempo meritavamo almeno di fare un gol”.

Poi ha aggiunto: “Sapevamo che dovevamo affrontare una squadra pericolosa e alla ricerca di punti. Poi abbiamo preso una rete nei primissimi minuti e tutto si è complicato. Abbiamo cercato di rimettere a posto la situazione, aggiungendo una punta e mettendo più uomini sulla loro linea difensiva. E nei 97 minuti meritavamo ampiamente di pareggiare”.

Il rigore sbagliato

Sul penalty fallito: “Gerarchie ci sono. Il rigorista numero uno è Gonzalez e non c'era, Beltran ne aveva già battuto qualcuno, ma quando li calciamo alla fine dell'allenamento si fermano in quattro o cinque. Jack (Bonaventura ndr) se la sentiva, è uno che sa tirarli e fa gol, ma oggi non è riuscito a metterla dentro. Si fa presto a inanellare sconfitte e momenti negativi, ma abbiamo tutta la voglia di continuare il nostro percorso. Dobbiamo aggiungere gol, perché ne stiamo facendo pochi, e continuare a creare così tanto. Siamo cresciuti tantissimo dietro ed è lì davanti che dobbiamo essere più concreti”.

Un esterno in più dal mercato

Infine sul mercato: "Kouame in Coppa d'Africa, Sottil e Gonzalez infortunati eravamo in cinque e siamo rimasti in due e abbiamo dovuto adattare Parisi. Ne abbiamo parlato e lì dobbiamo fare qualcosa".