Riccardo Galli, giornalista sportivo, è intervenuto al PentaSport di Radio Bruno commentando l'imminente arrivo di Andrea Tarozzi sulla panchina della Fiorentina come vice di Pioli, e la questione legata alla clausola di Kean.

“Una lunghissima esperienza per Tarozzi come vice, una figura importante e una scelta fatta in maniera oculata, per avere un ex viola, voluto da Pioli. Se ha fatto il vice per così tanto tempo un motivo ci sarà, è un ruolo importante sul quale lo spogliatoio deve contare, perché cura il lavoro e i rapporti del mister con la squadra. Pioli ha fatto una scelta personale molto giusta, a mio parere”.

“Se c'è qualcuno concretamente interessato a Kean e quindi coi soldi pronti, che ha già parlato col giocatore, allora credo che si farà avanti subito perché ha già lavorato nei giorni scorsi. Io invece non credo che le acque si muoveranno subito: non mi risulta il giocatore abbia scelto qualcuno, ma da domani è tutto possibile e non mi sorprenderebbe di sentire le prime offerte già tra qualche giorno. Se gli arabi ci sono, vorranno chiudere in fretta, ma ricordiamo che è una forbice di clausola parecchio ampia rispetto alla norma”.