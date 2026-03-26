Saccardi: "Abbiamo pensato ad un evento speciale per festeggiare il centenario della Fiorentina. La Nazionale..."

Quest'oggi la presidente del consiglio regionale della Regione Toscana Stefania Saccardi, durante un breve intervento a Lady Radio, ha avuto modo di fare un annuncio in vista del centenario della Fiorentina. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Abbiamo pensato ad una modalità un po' particolare per celebrare e ricordare i 100 anni della Fiorentina, un compleanno importantissimo: abbiamo pensato di collegare la storia del club ed i grandi campioni che hanno vestito la nostra maglia al nostro territorio. E per questo motivo il 3 luglio faremo un grande evento al teatro Niccolini che chiamerà sul palco e darà un riconoscimento a tutti i campioni che hanno giocato nella Fiorentina e che sopratutto hanno scelto poi di restare a vivere a Firenze ed in Toscana”.

“L'intenzione è rinforzare il legame tra chi ha fatto la storia della Fiorentina e il nostro territorio”

Ha anche aggiunto: “Mi piaceva costruire e rinforzare questo legame, perché la Fiorentina non è solo una squadra di calcio, ma è la storia, i valori e la passione di un territorio. Dare un riconoscimento e ricordare la Fiorentina insieme a coloro che hanno creduto ed avuto tanto attaccamento a questa squadra da restare sul nostro territorio, e quindi rappresentando anche un esempio per tanti giovani che giocano a calcio, mi è sembrato una bella cosa da fare. Chiameremo anche allenatori ovviamente, e tra i nomi invitati non ci potrà che essere quello di Cesare Prandelli”.

“Non ci resta che tifare Italia, sperando di vedere un pezzo di Fiorentina in campo”

Ha parlato anche della partita di questa sera: “Parlare di Nazionale Italiana da parte di una persona che tifa Fiorentina è già di per se molto faticoso. Quindi è una domanda difficile per me. Ho un ruolo istituzionale molto importante quindi non possiamo che fare un grande tifo per l’Italia, con la speranza che Kean giochi e faccia bene. Sarei felicissima di vedere un pezzo di Fiorentina in campo”.