In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio si legge il titolo: "La Fiorentina pensa a Lucca".

All'interno del quotidiano, a pagina 28: "Viola nazional-popolare. Un mercato made in Italy" e in basso: "La tournee in Inghilterra". Sulla destra : "Jack, suona l'ora dell'addio".