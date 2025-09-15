Jovetic: "Mai pentito del no alla Juventus, ho un rapporto speciale con i tifosi della Fiorentina, non potevo deluderli"

L'ex attaccante della Fiorentina Stefan Jovetic ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta Dello Sport dove non è mancato qualche riferimento alla sua stupenda avventura a Firenze.

“Il mio no alla Juve”

“Non mi sono mai pentito nel no alla Juventus - ha rivelato Jovetic - Quando ho lasciato la Fiorentina ho preferito il Manchester City alla Juventus perché non volevo deludere tifosi viola, con i quali ho un rapporto speciale”.

Esperienza a Cipro

Adesso il montenegrino, arrivato all'età di 35 anni e quindi nella parte finale della sua carriera da calciatore, si ritrova a giocare a Cipro, nell'Omonia Nicosia.