La sconfitta contro il Napoli non ferma il Lecce: oggi amichevole a porte chiuse. Di Francesco vuole valutare alcuni giocatori

La sconfitta di martedì pomeriggio contro il Napoli, arrivata dopo l’errore di Camarda dal dischetto, non ferma il Lecce di Eusebio Di Francesco, che pensa già alla trasferta contro a Fiorentina di Stefano Pioli: in programma domenica alle ore 15:00 allo Stadio “Franchi”. I salentini, forse nella prima volta nella loro storia, arrivano a Firenze sopra ai padroni di casa in classifica e per questo l’obiettivo sarà quello di non perdere. E per questo già nella giornata di ieri i giallorossi sono tornati ad allenarsi al Centro Sportivo di Martignano.

Giallorosso a lavoro già nella giornata di ieri

Esclusi gli assenti, Jean infortunato e Perez che ha svolto un lavoro personalizzato a parte, tutta la rosa giallorossa ha preso parte alla sessione mattutina di ieri. Il gruppo si è diviso in due svolgendo diversi programma: chi ha giocato contro il Napoli ha fatto scarico, mentre chi non ha giocato ha fatto lavoro fisico. E quest’oggi il club salentino è andato oltre, organizzando un amichevole.

Amichevole in programma nel pomeriggio: DI Francesco deve valutare alcuni singoli

Questo pomeriggio infatti il Lecce sta svolgendo un test al Via del mare contro il Nardò, squadra di Serie D, ovviamente a porte chiuse. L’occasione per Di Francesco per valutare alcuni casi, uno tra questi l’ex Fiorentina Riccardo Sottil. L’esterno è ai box ormai da quasi un mese, l’ultima presenza risale infatti al 4 ottobre, ma contro i viola vuole esserci. Il classe ’99 si è già allenato in gruppo ieri e con molta probabilità domenica dovrebbe regolarmente tornare a far parte della lista dei convocati.