Il Lecce continua a prepararsi in vista della Fiorentina: tre giocatori si allenano a parte, un assente

Sul sito del Lecce si legge il report della società giallorossa sull'allenamento di questa mattina della squadra di Marco Giampaolo, che si prepara alla sfida contro la Fiorentina in programma venerdì sera. Questo quanto si legge nella nota:

“La preparazione dei giallorossi in vista della gara di venerdì con la Fiorentina è proseguita questa mattina con un allenamento al Via del Mare. Lavoro personalizzato per Helgason, Gallo e Pierotti. Assente Marchwiński. Domani pomeriggio è in programma una seduta di allenamento al Via del Mare”.