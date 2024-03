Ikoné torna titolare? Nico Gonzalez ne paga le "conseguenze". E la Fiorentina non se lo può permettere

A riguardare la formazione della Fiorentina che ha battuto la Lazio, dominando in lungo e in largo la partita, si fa fatica a immaginare dei cambiamenti in vista del match contro il Torino. La difesa è stata solida come non mai, e poi Martinez Quarta non sarà ancora disponibile, a centrocampo invece Bonaventura si è dimostrato perfettamente a suo agio accanto all'imprescindibile Arthur. Momento d'oro per Beltran e Belotti, Nico Gonzalez non si tocca mentre Sottil… ecco, forse proprio lui potrebbe essere “sacrificato" in favore di Ikoné.

Ikoné pronto a tornare dal primo minuto

Non è un mistero che il francese sia a tutti gli effetti un titolare per Italiano, probabilmente per mancanza di alternative ma tant'è. Se vogliamo la sua panchina contro la Lazio ha un po' sorpreso, ma non è da escludere che a Torino Ikoné possa ritrovare un posto dal primo minuto sull'out di destra. E il punto è proprio questo.

“Sacrificio” Nico Gonzalez

Perché Ikoné in campo vuol dire Ikoné a destra e quindi, di conseguenza, Nico Gonzalez a sinistra. Per quanto in passato l'argentino abbia giocato in quella posizione e anche dichiarato di trovarcisi molto bene, i fatti hanno poi dimostrato che risulta molto più incisivo quando - partendo da destra - può convergere sul piede forte per effettuare la giocata. L'impressione dunque è che quando gioca Ikoné la Fiorentina si privi sempre un po' dell'apporto di Nico Gonzalez, il che è ovviamente da evitare trattandosi del giocatore tecnicamente migliore della rosa. Ma Ikoné a sinistra non è proprio un'opzione? Vedremo se Italiano risponderà domani sera.