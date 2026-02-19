Bocci: "Capisco il turnover di Vanoli, ma la Conference può dare un senso alla stagione della Fiorentina. Senza un vice Fagioli..."

Questo pomeriggio il giornalista de Il Corriere della Sera Alessandro Bocci, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare come alcuni temi di casa Fiorentina, a poche ore dalla sfida di Conference League contro lo Jagiellonia.

“La Conference secondo me in questo momento è la possibilità per la Fiorentina di dare ancora un senso positivo a questa stagione, che altrimenti non avrebbe sicuramente. E’ vero che porterà via energie ma non credo che la Fiorentina esca tanto presto dai patimenti del campionato e quindi è evidente che per andare avanti in Conference le seconde linee saranno fondamentali. Il turnover di oggi fatto da Vanoli lo capisco, e credo sia giusto: la speranza di oggi è quella di tenere aperta la qualificazione in vista della partita del ritorno. Se i patimenti del campionato continueranno come credo le riserve, anche se non mi piace come termine, dovranno alzare l’asticella e non fare come fatto nel girone di qualificazione dove si è perso tre partite in modo imbarazzante”.

“Se la Fiorentina fa il suo dovere può continuare anche il suo percorso in Conference League”

Ha anche aggiunto: “Se loro faranno il loro dovere allora la Fiorentina potrà andare avanti anche in Europa. Resta comunque un percorso molto complicato, perchè è evidente che l’accoppiata campionato e coppa qualcosa ti porta via, soprattutto a livello di energie, e quindi è chiaro che se la situazione continuerà ad essere cosi grave le scelte continueranno ad essere di questo tipo. Se la Fiorentina continua ad essere terzultima è chiaro che non si potrà permettere di perdere pezzi per strada, e piu che si avanti e piu forti saranno gli avversari che si troverà davanti. Oggi dobbiamo pensare ad uscire sani e salvi dal gelo polacco, per poi focalizzarsi sulla fondamentale sfida di lunedì contro il Pisa”.

“I viola sono una squadra abituata al doppio impegno, non deve diventare un problema adesso”

Ha comunque sottolineato un aspetto: “E’ vero che la Fiorentina resta comunque una squadra sufficientemente attrezzata per affrontare il doppio impegno settimanale, senza contare che negli ultimi 4 anni lo ha sempre fatto. Se pensiamo bene alla formazione che manderà in campo stasera Vanoli, che comunque avrà molti cambi rispetto a quella titolare, resta comunque una formazione abbastanza competitiva per la Conference League”.

“C'è una cosa che non riesco ancora a farmi andare giu”

Un pensiero anche su una mancata scelta di mercato: “La Fiorentina ha tanti problemi, ma ce n’è uno che ancora non capisco. Ci manca in assoluto un vice Fagioli: nonostante i suoi primi sei mesi in viola siano stati disastrosi non capisco perche sia stato scelto di lasciar partite Nicolussi Caviglia. O per lo meno per quale motivo non sia stato scelto di prendere un suo sostituto. Oggi quel ruolo toccherà a Ndour, ma è evidente che si dovrà giocare in un altro modo rispetto a quello in cui siamo abituati a giocare. Qualche problema c’è ma credo che la rosa sia comunque sufficientemente attrezzata per affrontare il doppio impegno, indipendentemente dalle tante assenze di quest’oggi”.