La Lazio è pronta a tornare alla carica nel mercato invernale: due cessioni per arrivare a un calciatore della Fiorentina

Poteva essere una concorrente della Fiorentina per l'Europa e invece, a guardare la classifica, certi discorsi sembrano lontanissimi. Ad ogni modo la Lazio, privata del mercato in entrata durante la sessione estiva, è pronta a tornare alla carica nel mercato invernale per rinforzare alcuni reparti dove attualmente la rosa è corta.

Fabiani vuole Fabiano

Tra questi - scrive Repubblica - anche la fascia sinistra del campo, dove l'intenzione del direttore sportivo Fabiani è quella di ingaggiare Fabiano Parisi. Per l'ex Empoli parrebbe esserci in arrivo un rinnovo di contratto (lo confermò Pradè nella conferenza di fine mercato), che potrebbe servire proprio a incassare qualcosa in più dalla sua cessione, ma un accordo con la Lazio è tutt'altro che utopia.

Ma prima due cessioni

Prima di acquistare però la Lazio, che tra l'altro segue con attenzione anche la situazione di Lorenzo Insigne, ha bisogno di cedere. In tal senso i calciatori con la valigia in mano sono il portiere Mandas, rimesso in panchina da Sarri a favore di Provedel, e l'esterno offensivo Isaksen, la sua valutazione s'aggira intorno ai 20 milioni.