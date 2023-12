Arbitro donna (e toscano) per la Fiorentina. Un gara da record per lei

La partita tra Fiorentina e Verona, in programma domenica prossima alle 15, verrà diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno.

Un solo precedente con i gigliati

Un solo precedente per i viola con lei, si tratta del 2-2 di quest'anno contro il Lecce, gara giocata per la seconda giornata di campionato.

…e uno coi gialloblu

Anche con il Verona c'è una sola partita diretta. Sempre quest'anno, era a Frosinone e la squadra di casa si è imposta per 2-1 contro l'Hellas.

Record e curiosità per la Ferrieri Caputi

La prossima partita del Franchi permetterà alla Ferrieri Caputi di superare il suo record di presenze stagionali in A, stabilito la scorsa stagione con tre e già uguagliato quest'anno. Altre curiosità che la riguardano: mai con la Ferrieri Caputi arbitro ha vinto chi giocava in trasferta. E inoltre ancora non ha estratto un cartellino rosso nella massima categoria.