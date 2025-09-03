Ancora niente da fare per il ritorno in Serie A di Insigne. Dopo la suggestione Fiorentina, anche il Parma chiude le porte: "Siamo a posto così"

Ricordate la suggestione di Lorenzo Insigne alla Fiorentina? Più volte ripresentata nel corso delle ultime sessioni di calciomercato, alla fine l'attaccante italiano (rimasto svincolato dopo l'esperienza al Toronto) non ha ancora trovato una destinazione. Non sarà certo il club viola, ma il tanto voluto ritorno in Serie A sembra più difficile del previsto.

Insigne in Serie A? Solo suggestioni, anche il Parma dice no

Negli ultimi giorni c'era stata una proposta al Parma, che però ha smentito immediatamente le voci. Queste le parole del CEO gialloblù Cherubini a La Gazzetta di Parma: “La rosa è a posto così. Non siamo interessati a Insigne, in attacco abbiamo tante opzioni. E ottimi giocatori”.