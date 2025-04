Fiorentina: un intermediario per arrivare a Müller. La fredda accoglienza del giocatore davanti all'offerta viola

Dopo 25 anni sta per chiudersi il rapporto tra Thomas Müller e il Bayern di Monaco. Il contratto tra le parti non verrà prolungato e il giocatore tedesco sarà libero di scegliersi un'altra destinazione a fine stagione.

L'elenco dei pretendenti per lui è lungo: si va dai Los Angeles FC e Cincinnati in MLS, ma ha ricevuto richieste anche dalla Premier League, dalla Turchia e da due club della Serie A. Uno di questi è proprio la Fiorentina.

Accoglienza fredda per l'offerta viola

Secondo quanto riportato dalla Bild, il club viola si è avvalso di un intermediario per comunicare il suo interesse al jolly offensivo. Un Müller che, sempre secondo la fonte citata, è rimasto freddo per il momento sull'offerta arrivata da una squadra che è all'ottavo posto in Serie A.

Altro NO

Un altro no, Müller lo ha consegnato all'FC Cincinnati, anche se gli Stati Uniti potrebbero essere veramente la sua meta finale in questo ‘viaggio’ di fine carriera.