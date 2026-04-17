De Rossi: "Abbiamo un match point, se vinciamo siamo praticamente salvi. Ma il Pisa è una squadra ancora viva"

Con una vittoria a Pisa il Genoa, che attualmente ha un punto in più rispetto alla Fiorentina, metterebbe una seria ipoteca sulla salvezza. Così il tecnico rossoblù Daniele De Rossi ha presentato la sfida: “Il Pisa è una squadra ancora viva e abbiamo il dovere di prestare molta attenzione. Chiaramente sappiamo di avere a disposizione un match point, seppur non matematicamente vincendo domenica di fatto saremmo salvi”.

“Il Pisa se l'è sempre giocata”

Poi ha aggiunto: “Secondo me con Hiljemark non è cambiato molto rispetto alla gestione Gilardino. Vedo nel Pisa una squadra viva e in saluta, che a parte alcune eccezioni è sempre rimasta in partita contro tutti. Per loro queste sono le ultimissime possibilità e faranno di tutto per sfruttarle”.