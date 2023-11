A solo 6 mesi dai contatti con la Fiorentina, Vranckx potrebbe tornare in Serie A già a gennaio

Nelle ultime settimane era stato molto vicino ad approdare alla Fiorentina, riuscendo a tornare in Italia dopo pochi mesi dall’esperienza al Milan, ma l’operazione andò in fumo per colpa del Wolfsburg, società proprietaria del suo cartellino. Stiamo parlando di Aster Vranckx, centrocampista classe 2002, che a settembre aveva ammesso: "La mia volontà era quella di lasciare il Wolfsburg. In estate con la Fiorentina ho avuto contatti più che positivi, mi sarei trovato bene lì. Avevo bisogno di spazio e fiducia per far vedere tutte le mie qualità”.

Dopo il no ai viola però tra il belga ed il club tedesco non sembra essere tornata armonia, con il giocatore che ha accumulato sole 8 presenze tra campionato e coppa di germania, tanto che adesso potrebbe davvero lasciare la Bundesliga per tornare in Serie A. Alla Fiorentina? No, su di lui è tornato forte il Milan.

Per i rossoneri potrebbe rappresentare una valida scelta già per il mercato di gennaio, visto che il contratto che lega Vranckx al Wolfsburg va in scadenza fra 18 mesi. In questo momento la valutazione del calciatore è di circa 8-10 milioni di euro, ma dipenderà anche dalla scelta del club tedesco se privarsene oppure no.